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Крутих обіграв Мехію у матчі Кубка Девіса

Матч тривав 1 годину 21 хвилину
Сьогодні 12:59 197 0
Крутих обіграв Мехію у матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.

Олексій Крутих (253) обіграв Ніколаса Мехію (305) у матчі Першої Світової групи Кубка Девіса між Україною та Колумбією.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Українець 2 рази подавав навиліт, зробив 2 подвійні помилки і використав 3/7 брейкпойнтів.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Каспі, Грузія
Перший раунд
Хард

Олексій Крутих (Україна) – Ніколас Мехія (Колумбія) 6:4, 6:3

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