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Орлов поступився Галану у матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія

Матч тривав 2 години 17 хвилин
Сьогодні 15:43 147 0
Орлов поступився Галану у матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія
#Орлов

Джерело - Чемпіон.

Владислав Орлов (408) програв Даніелю Елаї Галану (88) у межах матчу Першої Світової групи Кубка Девіса між Україною та Колумбією

Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 0:6.

Українець жодного разу не подавав навиліт, зробив 3 подвійні помилки і використав 1/7 брейкпойнтів.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Каспі, Грузія
Перший раунд
Хард, 14 вересня

Даніель Елаї Галан (Колумбія) - Владислав Орлов (Україна) 5:7, 6:3, 6:0

Напередодні Крутих обіграв Мехію.

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