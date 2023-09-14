Орлов поступився Галану у матчі Кубка Девіса Україна - Колумбія

Матч тривав 2 години 17 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Владислав Орлов (408) програв Даніелю Елаї Галану (88) у межах матчу Першої Світової групи Кубка Девіса між Україною та Колумбією

Матч тривав 2 години 17 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 0:6.

Українець жодного разу не подавав навиліт, зробив 3 подвійні помилки і використав 1/7 брейкпойнтів.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Каспі, Грузія

Перший раунд

Хард, 14 вересня



Даніель Елаї Галан (Колумбія) - Владислав Орлов (Україна) 5:7, 6:3, 6:0

Напередодні Крутих обіграв Мехію.

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