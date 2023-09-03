Світоліна поступилася Пегулі у трисетовій битві 3-го кола US Open

Українка відігравалася за сетами

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) програла американці Джессіці Пегулі (3) у третьому колі US Open-2023.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:2.

Світоліна 4 рази подала навиліт, допустила 4 подвійних помилки та реалізувала 1 із 3 брейкпойнтів. Слід також відзначити, що Еліна допустила 21 невимушену помилку, тоді як її суперниця — аж 35.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Друге коло, 31 серпня

Еліна Світоліна (Україна) - Джессіка Пегула (США) 6:4, 4:6, 6:2

У наступному колі Пегула зіграє проти землячки Медісон Кіз. Матч відбудеться 4 вересня.

Нагадаємо, у другому колі Світоліна вибила зі змагань росіянку Павлюченкову.

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