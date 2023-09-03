Світоліна поступилася Пегулі у трисетовій битві 3-го кола US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (26) програла американці Джессіці Пегулі (3) у третьому колі US Open-2023.
Матч тривав 1 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 4:6, 6:2.
Світоліна 4 рази подала навиліт, допустила 4 подвійних помилки та реалізувала 1 із 3 брейкпойнтів. Слід також відзначити, що Еліна допустила 21 невимушену помилку, тоді як її суперниця — аж 35.
Еліна Світоліна (Україна) - Джессіка Пегула (США) 6:4, 4:6, 6:2
У наступному колі Пегула зіграє проти землячки Медісон Кіз. Матч відбудеться 4 вересня.
Нагадаємо, у другому колі Світоліна вибила зі змагань росіянку Павлюченкову.
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