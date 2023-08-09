Головне
Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі
Вчора 19:38 1380 1
Костюк поступилась у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі
Сьогодні 08:26 613 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Сьогодні 08:00 641 1
Гол Кочергіна допоміг Ракуву перемогти Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 803
Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20
Вчора 22:42 792
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Вчора 21:47 1078
Дніпро-1 відхилив дві пропозиції щодо Сватка
Вчора 20:11 941
Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу
Вчора 17:25 658
Жіноча збірна України залишилася без головного тренера
Вчора 16:54 593
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Вчора 15:30 318787 3
Прямі трансляції

Заневська завершить кар’єру після US Open

Заневська завершить кар’єру після US Open
Сьогодні 12:28 172 0
Заневська завершить кар’єру після US Open

Джерело - Чемпіон.

Бельгійська тенісистка українського походження Марина Заневська (114) прийняла рішення завершити ігрову кар’єру.

Про це розповіла сама тенісистка в Instagram.

"Настав час поки що попрощатися з тенісом.

Останні 4 роки я страждала від болю в спині, і, на жаль, я прийшла до того, що більше не можу віддавати тенісу те, що потрібно для того, щоб грати на топовому рівні цього надзвичайно складного, вимогливого виду спорту.

Я вирішила зіграти US Open як мій фінальний турнір перед тим як посунути убік мою кар’єру.

Хто знає, що мене чекає попереду. Чи повернуся я колись у тур, чи на мене чекають інші випробування в іншій сфері? Наразі я цього не знаю, але знаю точно, що я рада своєму рішенню й можу видихнути, а також дивлюся в майбутнє з посмішкою, оскільки попереду багато крутих і цікавих планів", – сказала Заневська.

Заневська до 2016 року виступала під українським прапором.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений 🗝Maryna Zanevska (@marinazanevska)

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів Українська Друга Ліга-2023/24: календар та результати матчів 3293
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 29490
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5851
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 318787 3
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6882
Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки 9148
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153004 7
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80899 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 129747
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12119
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3148
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15476