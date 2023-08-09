Заневська завершить кар’єру після US Open

Бельгійська тенісистка українського походження Марина Заневська (114) прийняла рішення завершити ігрову кар’єру.

Про це розповіла сама тенісистка в Instagram.

"Настав час поки що попрощатися з тенісом.

Останні 4 роки я страждала від болю в спині, і, на жаль, я прийшла до того, що більше не можу віддавати тенісу те, що потрібно для того, щоб грати на топовому рівні цього надзвичайно складного, вимогливого виду спорту.

Я вирішила зіграти US Open як мій фінальний турнір перед тим як посунути убік мою кар’єру.

Хто знає, що мене чекає попереду. Чи повернуся я колись у тур, чи на мене чекають інші випробування в іншій сфері? Наразі я цього не знаю, але знаю точно, що я рада своєму рішенню й можу видихнути, а також дивлюся в майбутнє з посмішкою, оскільки попереду багато крутих і цікавих планів", – сказала Заневська.