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Леся Цуренко - Ельзу Жакемо: огляд матчу US Open

Матч тривав 2 години 7 хвилин
Сьогодні 09:32 276 0
Леся Цуренко - Ельзу Жакемо: огляд матчу US Open
#US Open, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко (46) перемогла француженку Ельзу Жакемо (181) у матчі першого кола US Open-2023.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 29 серпня

Леся Цуренко (Україна) - Ельзу Жакемо (Франція) 7:5, 3:6, 6:1

Нагадаємо Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open. Напередодні Костюк поступилась Рибакіній на старті US Open. Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.

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