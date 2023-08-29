Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023

Джерело - Чемпіон.
У вівторок, 29 серпня, Еліна Світоліна (26) зіграє у матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США (US Open-2023) проти німкені Анни-Лени Фрідзам (90).
Поєдинок почнеться не раніше 21:30 за київським часом третім запуском на корті №17.
Букмекери віддають очевидну перевагу першій ракетці України.
Коефіцієнти
- Перемога Світоліної - 1.17
- Перемога Фрідзам- 6.30
Світоліна - Фрідзам: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
Це буде перша зустріч цих суперниць на професійному рівні.