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Світоліна - Фрідзам: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open

Гра відбудеться у вівторок, 29 серпня
Сьогодні 19:01 411 0
Світоліна - Фрідзам: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
#US Open, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) зіграє проти німкені Анни-Лени Фрідзам (90) у матчі першого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Гра відбудеться у вівторок, 29 серпня. Поєдинок почнеться не раніше 21:30 за київським часом третім запуском на корті №17.

В Україні турнір показує компанія Eurosport, але поки невідомо, чи увійде цей матч у програму трансляцій телеканалу.

Плеєр із трансляцією з'явиться ближче до початку матчу...

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