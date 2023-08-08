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Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000

Українську тенісистку вважають фавориткою зустрічі
Сьогодні 10:47 2901 0
Світоліна - Коллінс: прогноз букмекерів на матч 1-го кола Montreal WTA 1000
#Коллінс, #Монреаль, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 8 серпня, Еліна Світоліна (27) зіграє проти Даніель Роуз Коллінс (49) у першому колі турніру Omnium Banque Nationale présenté par Rogers серії WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Поєдинок почнеться о 18:00 за київським часом першим запуском на другому за значенням корті.

Букмекери віддають перевагу першій ракетці України.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 1.63
  • Перемога Коллінс - 2.50

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports+.

Ці тенісистки зустрічалися лише одного разу - на хардовому турнірі у Брісбені-2020 перемогу святкувала американка у двох сетах (6:1, 6:1).

Переможець даної пари вийде на Марію Саккарі (8).

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