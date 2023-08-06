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Організатори турніру у Вашингтоні пожертвували солідну суму в фонд Світоліної

Американці продовжують підтримувати Україну
Сьогодні 14:11 352 0
Організатори турніру у Вашингтоні пожертвували солідну суму в фонд Світоліної
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Організатори турніру WTA 500 у Вашингтоні здійснили пожертви у благодійний фонд української тенісистки Еліни Світоліної (№ 27 WTA).

Про це заявила сама спортсменка.

"Дякую Вашингтону за любов. Також хочу подякувати Марку Ейну і турнір за внесок в Elina Svitolina Foundation і підтримку українських молодих талантів в такий непростий для них час", - зазначила Світоліна.

Благодійний внесок склав 10 000 доларів.

Нагадаємо на турнірі у Вашингтоні Світоліна дійшла до 1/4 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.

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