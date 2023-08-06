Організатори турніру у Вашингтоні пожертвували солідну суму в фонд Світоліної

Джерело - Чемпіон.
Організатори турніру WTA 500 у Вашингтоні здійснили пожертви у благодійний фонд української тенісистки Еліни Світоліної (№ 27 WTA).
Про це заявила сама спортсменка.
"Дякую Вашингтону за любов. Також хочу подякувати Марку Ейну і турнір за внесок в Elina Svitolina Foundation і підтримку українських молодих талантів в такий непростий для них час", - зазначила Світоліна.
Благодійний внесок склав 10 000 доларів.
Thank you Washington for your love ❤️ @mubadalacitidc— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) August 5, 2023
Also want to THANK Mark and the tournament for the contribution to Elina Svitolina Foundation and the support of Ukrainian young talents in such difficult time for them! 💙💛 pic.twitter.com/wv9DdwyNXM
Нагадаємо на турнірі у Вашингтоні Світоліна дійшла до 1/4 фіналу, де програла американці Джесіці Пегулі.