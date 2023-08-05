Головне
Динамо переграло Оболонь у 2 турі УПЛ
Вчора 18:59 837
Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні
Сьогодні 02:27 75
Костюк поступилась Самсоновій у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні
Вчора 23:34 432
Білодід виборола бронзу з дзюдо на Мастерсі у Будапешті
Вчора 21:50 320
Олександрія підписала форварда Шахтаря
Вчора 21:35 376
Світоліна поступилась Пегулі у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні
Вчора 21:18 1074 1
Жирона завершує трансфер Довбика
Вчора 18:39 643
Ярмоленко забив свій 100-й гол в УПЛ та перший – після повернення в Динамо - ВІДЕО
Вчора 18:12 1732
Довбик пройде медогляд у Жироні
Вчора 17:41 350
Чигринський повернувся у Шахтар
Вчора 16:20 809
Прямі трансляції

Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні

Українки в один день покинули змагання у столиці США
Сьогодні 02:27 75 0
Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні
#Марта Костюк, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробили Еліна Світоліна та Марта Костюк на Mubadala Citi DC Open - WTA 500, де обидві тенісистки дісталися стадії 1/4 фіналу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті ATP, за вихід до чвертьфіналу кожному учасникові чоловічого та жіночого одиночного розрядів належить виплата в розмірі понад 51 тисячі доларів США.

Окрім фінансової винагороди, українки отримали по 90 очок до рейтингу. 

Нагадаємо, Світоліна припинила виступи у Вашингтоні, програвши першій сіяній Джессіці Пегулі з рахунком 4:6, 6:3, 6:4, а Костюк вилетіла від чинної чемпіонки турніру - росіянки Людміли Самсонової (6:4, 6:2).

Наступного тижня обидві тенісистки зіграють на турнірі WTA 1000 у Монреалі. Еліна перший матч проведе проти "кваліфаєрки", а Марта стартує поєдинком із китаянкою Чжен Ціньвень.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Здійснити мрію: 27 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном 8879
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 295332 23
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 291720
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 8848
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 9468
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 310067 7
Рекомендуємо
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49407
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38848 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3079
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6756
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29279
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10697 2