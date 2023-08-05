Стало відомо, скільки заробили Світоліна та Костюк за виступ на турнірі у Вашингтоні

Українки в один день покинули змагання у столиці США

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробили Еліна Світоліна та Марта Костюк на Mubadala Citi DC Open - WTA 500, де обидві тенісистки дісталися стадії 1/4 фіналу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті ATP, за вихід до чвертьфіналу кожному учасникові чоловічого та жіночого одиночного розрядів належить виплата в розмірі понад 51 тисячі доларів США.

Окрім фінансової винагороди, українки отримали по 90 очок до рейтингу.

Нагадаємо, Світоліна припинила виступи у Вашингтоні, програвши першій сіяній Джессіці Пегулі з рахунком 4:6, 6:3, 6:4, а Костюк вилетіла від чинної чемпіонки турніру - росіянки Людміли Самсонової (6:4, 6:2).

Наступного тижня обидві тенісистки зіграють на турнірі WTA 1000 у Монреалі. Еліна перший матч проведе проти "кваліфаєрки", а Марта стартує поєдинком із китаянкою Чжен Ціньвень.

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