Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) поступилась Дженніфер Бреді (1056) з США у першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1.
Калініна двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 брейк-пойнт.
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США), хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 01 серпня
Дженніфер Бреді - Ангеліна Калініна 6:2, 6:1
Раніше Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.