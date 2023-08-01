Головне
СК Дніпро-1 зіграв унічию з Панатінаїкосом у кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:29 474
Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні
Сьогодні 22:37 310 1
Мане перейшов в Аль-Наср
Сьогодні 21:25 241
Довбик після шикарного індивідуального проходу зрівняв рахунок у матчі Панатінаїкос - Дніпро-1 - ВІДЕО
Сьогодні 21:20 2336
Лунін може перейти в Інтер
Сьогодні 21:08 379
Світоліна - Касаткіна: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Сьогодні 18:27 1468
Визначився транслятор бою Усик - Дюбуа
Сьогодні 17:22 802 1
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Сьогодні 16:33 5690 2
Збірні США та Нідерландів вийшли до 1/8 фіналу: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:18 418
15 росіян зайняли місця в адміністративних органах УЄФА
Сьогодні 15:33 2507 1
Прямі трансляції

Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні

Ангеліна Калініна не змогла вийти у наступне коло турніру
Сьогодні 22:37 310 1
Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні
Фото - Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) поступилась Дженніфер Бреді (1056) з США у першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Калініна двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 брейк-пойнт.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 01 серпня

Дженніфер Бреді - Ангеліна Калініна 6:2, 6:1

Раніше Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 20221
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 17379 3
Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО Поворознюк пригрозив чоловіку в камуфляжі переїхати його трактором - ВІДЕО 22518
Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО Костюк довела Андреєску до нервового сміху разючим захисним ударом у матчі першого кола Вашингтона - ВІДЕО 6981
Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича Геній пасу: згадуючи Валентина Белькевича 14429
Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО Білоруска Азаренка красномовним жестом зустріла рішення Світоліної не тиснути їй руку після матчу - ВІДЕО 64849
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80270 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16268 6
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32442
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 28280
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 22121 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49353 2