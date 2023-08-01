Калініна поступилась на старті турніру у Вашингтоні

Ангеліна Калініна не змогла вийти у наступне коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (28) поступилась Дженніфер Бреді (1056) з США у першому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Калініна двічі подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 1 брейк-пойнт.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон (США), хард

Призовий фонд - $780,637

Перше коло, 01 серпня

Дженніфер Бреді - Ангеліна Калініна 6:2, 6:1

Раніше Світоліна у двох сетах перемогла Азаренку.