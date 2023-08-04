Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (27) поступилась американці Джессіці Пегулі (4) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.
Матч тривав 2 години 09 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.
Світоліна 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 7 брейк-пойнтів.
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США), хард
Призовий фонд - $780,637
1/4 фіналу, 04 серпня
Джессіка Пегула - Еліна Світоліна 4:6, 6:3, 6:4
Нагадаємо, у першому колі поточного турніру Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Вікторії Азаренки (7:6(2), 6:4), після чого здолала росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:2.