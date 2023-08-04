Українка не змогла вийти у півфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) поступилась американці Джессіці Пегулі (4) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Матч тривав 2 години 09 хвилин та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:4.

Світоліна 4 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 7 брейк-пойнтів.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон (США), хард

Призовий фонд - $780,637

1/4 фіналу, 04 серпня

Джессіка Пегула - Еліна Світоліна 4:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, у першому колі поточного турніру Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Вікторії Азаренки (7:6(2), 6:4), після чого здолала росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:2.