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Сестри Кіченок поступились у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні

Українки не змогли вийти у фінал турніру
Сьогодні 20:40 320 0
Сестри Кіченок поступились у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок, #сестри Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок поступились росіянці Віра Звонарьовій та Лаурі Зігемунд з Німеччини у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3. Надія та Людмила жодного разу не подали навиліт та допустили 7 подвійних помилок.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
1/2 фіналу, 04 серпня

Лаура Зігемунд / Віра Звонарьова (Німеччина/росія) - Надія і Людмила Кіченок (Україна) 6:1, 6:3

Нагадаємо, в 1/8 фіналу сестри Кіченок переграли Мію Като та Альділу Сутджіаді (Японія / Індонезія), а у чвертьфіналі переграли японку Макото Ніномію та американку Сабріну Сантамарію

Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.

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