Сестри Кіченок поступились у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок поступились росіянці Віра Звонарьовій та Лаурі Зігемунд з Німеччини у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні.
Матч тривав 1 годину 7 хвилин та завершився з рахунком 6:1, 6:3. Надія та Людмила жодного разу не подали навиліт та допустили 7 подвійних помилок.
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США), хард
Призовий фонд - $780,637
1/2 фіналу, 04 серпня
Лаура Зігемунд / Віра Звонарьова (Німеччина/росія) - Надія і Людмила Кіченок (Україна) 6:1, 6:3
Нагадаємо, в 1/8 фіналу сестри Кіченок переграли Мію Като та Альділу Сутджіаді (Японія / Індонезія), а у чвертьфіналі переграли японку Макото Ніномію та американку Сабріну Сантамарію
Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.