Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал парного турніру WTA 500 у Вашингтоні

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до чвертьфіналу парного розряду турніру WTA 500 у Вашингтоні.
Українки у першому колі обіграли четвертих сіяних Мію Като та Альділу Сутджіаді (Японія / Індонезія). Матч тривав трохи більше однієї години.
Це був перший спільний матч сестер Кіченок з жовтня 2022 року, коли вони виграли турнір WTA 250 у Таллінні.
У чвертьфіналі зіграють з переможницями матчу Анна Даниліна/Ульріке Ейкері (Казахстан/Норвегія) - Клерві Нгунуе/Аліша Паркс (США).
Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон, США
Хард
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 31 липня
Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Мію Като/Алділа Сутджіаді (Японія/Індонезія) 6:4, 6:3
Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.