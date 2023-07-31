Сестри Кіченок вийшли у чвертьфінал парного турніру WTA 500 у Вашингтоні

Українки обіграли четвертих сіяних Мію Като та Альділу Сутджіаді

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до чвертьфіналу парного розряду турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Українки у першому колі обіграли четвертих сіяних Мію Като та Альділу Сутджіаді (Японія / Індонезія). Матч тривав трохи більше однієї години.

Це був перший спільний матч сестер Кіченок з жовтня 2022 року, коли вони виграли турнір WTA 250 у Таллінні.

У чвертьфіналі зіграють з переможницями матчу Анна Даниліна/Ульріке Ейкері (Казахстан/Норвегія) - Клерві Нгунуе/Аліша Паркс (США).

Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Вашингтон, США

Хард

Призовий фонд - $780,637

Перше коло, 31 липня

Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) - Мію Като/Алділа Сутджіаді (Японія/Індонезія) 6:4, 6:3

Раніше WTA прийняла рішення щодо рукостискань Світоліної з Азаренко.