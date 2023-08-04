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Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Американську тенісистку вважають фавориткою зустрічі
Сьогодні 03:15 125 0
Світоліна - Пегула: прогноз букмекерів на матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500
#Пегула, #Еліна Світоліна, #Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 4 серпня, Еліна Світоліна (27) зіграє проти Джессіки Пегули (4) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Час і корт поєдинку визначаться пізніше.

Букмекери віддають першій сіяній - Пегулі - перевагу.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 2.33
  • Перемога Пегули - 1.61

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports+.

Рахунок в очних протистояннях - 2:1 на користь Пегули. Востаннє тенісистки зустрічалися в Індіан-Веллсі-2021, представниця США перемогла з рахунком 6:1, 6:1.

У першому колі поточного турніру Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Вікторії Азаренки (7:6(2), 6:4), після чого здолала росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:2. Пегула, зі свого боку, провела у Вашингтоні лише один матч - перемога над землячкою Пейтон Стернс із рахунком 6:3, 6:4.

Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у поєдинку з росіянкою Касаткіною

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