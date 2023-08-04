Світоліна - Пегула: де дивитися онлайн матч 1/4 фіналу Mubadala Citi DC Open - WTA 500

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 4 серпня, українка Еліна Світоліна (27) зіграє проти американки Джессіки Пегули (4) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Гру покаже телеканал Setanta Sports+ та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Час і корт поєдинку визначаться пізніше.

Плеєр із трансляцією

Рахунок в очних протистояннях - 2:1 на користь Пегули. Востаннє тенісистки зустрічалися в Індіан-Веллсі-2021, представниця США перемогла з рахунком 6:1, 6:1.

У першому колі поточного турніру Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Вікторії Азаренки (7:6(2), 6:4), після чого здолала росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:2. Пегула, зі свого боку, провела у Вашингтоні лише один матч - перемога над землячкою Пейтон Стернс із рахунком 6:3, 6:4.

Гейм, сет і матч: відео переможного розіграшу Світоліної у поєдинку з росіянкою Касаткіною