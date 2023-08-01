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Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в другому колі Mubadala Citi DC Open

Сьогодні 09:53 326 0
Костюк зіграє проти шостої ракетки світу в другому колі Mubadala Citi DC Open
#Марта Костюк, #Mubadala Citi DC Open - WTA 500, #Каролін Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (34) за вихід у третє коло Mubadala Citi DC Open - WTA 500, який відбувається у Вашингтоні, зіграє проти француженки Каролін Гарсії (6).

Матч заплановано на середу, 2 серпня. Час і корт протистояння визначаться згодом.

Тенісистки зустрічалися двічі - обидві зустрічі завершилися на користь Гарсії в трьох сетах.

У першому колі українка у важкому трисетовому поєдинку здолала канадку Б'янку Андреєску (2:6, 6:3, 7:6(5). Гарсія як шоста сіяна розпочне турнір з другого кола.

Також до другого кола у Вашингтоні пробилася Еліна Світоліна, здолавши на старті білоруску Вікторію Азаренка (7:6(2), 6:4).

Ангеліна Калініна (27) матч першого кола проти американки Дженніфер Брейді (1056) зіграє сьогодні, 1 серпня.

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