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Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500

Українську тенісистку вважають невеличкою фавориткою зустрічі
Сьогодні 00:50 68 0
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500
#Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти вівторка, 1 серпня, Еліна Світоліна (27) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренки (19) в 1/16 фіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Початок - не раніше 02:00 за київським часом.

Букмекери віддають Світоліній мінімальну перевагу.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 1.92
  • Перемога Азаренки - 2.06

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports+. 

Нагадаємо, востаннє ці дві тенісистки зустрічалися в 1/8 фіналу Вімблдона-2023. Світоліна здобула перемогу з рахунком 2:6, 6:4, 7:6(9), а Азаренка після матчу з розумінням поставилась до небажання українки тиснути їй руку.

Загалом суперниці провели між собою 6 матчів, 4 з них - на харді, й усі виграла білоруска. Попередній подібний поєдинок відбувся у 2022 році на Australian Open - Азаренка перемогла у двох сетах (6:0, 6:2).

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