Російську тенісистку Павлюченкову депортували з Чехії напередодні змагань

Джерело - Чемпіон.
Російську тенісистку Анастасію Павлюченкову депортували з Чехії, куди вона приїхала для участі у турнірі WTA.
Про це вона повідомила в інстаграмі.
"Привіт. Як ви бачили у попередньому пості, я не зможу взяти участь у турнірі у Празі наступного тижня. Зараз я продовжую підготовку на хардових кортах до US Series. Побачимось у Цинциннаті та на US Open", – написала Павлюченкова.
Повідомлялося, що Чехія не буде пускати на домашні змагання російських спортсменів.
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