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Російську тенісистку Павлюченкову депортували з Чехії напередодні змагань

Росіянка повідомила про депортацію з Чехії
Сьогодні 18:46 367 0
Російську тенісистку Павлюченкову депортували з Чехії напередодні змагань

Джерело - Чемпіон.

Російську тенісистку Анастасію Павлюченкову депортували з Чехії, куди вона приїхала для участі у турнірі WTA.

Про це вона повідомила в інстаграмі.

"Привіт. Як ви бачили у попередньому пості, я не зможу взяти участь у турнірі у Празі наступного тижня. Зараз я продовжую підготовку на хардових кортах до US Series. Побачимось у Цинциннаті та на US Open", – написала Павлюченкова.

Повідомлялося, що Чехія не буде пускати на домашні змагання російських спортсменів.

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