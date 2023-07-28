З Чехії депортували російську тенісистку, яка приїхала на турнір

Ім’я цієї тенісистки не повідомляється

Джерело - Чемпіон.

Російську тенісистку депортували з Чехії.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.

"Поліція Чехії під час перевірки громадянки росії в аеропорту наказала їй залишити країну. Вона вже виїхала з Чехії. За наявною інформацією, інші тенісистки з цих країн уже не приїдуть. Поліція діє відповідно до законів та постанови уряду", - йдеться у повідомленні.

Ім’я цієї тенісистки не повідомляється. З 31 липня до 5 серпня у Празі відбудеться турнір WTA.

Jak to bude s příjezdem tenistek 🇷🇺 a 🇧🇾?@PolicieCZ při kontrole ruské občanky na letišti zjistila důvody k ukončení přechodného pobytu. Ta už ČR opustila. Dle dostupných informací další tenistky z těchto zemí nepřicestují.



👍PČR koná v souladu se zákonem a usnesením vlády. — Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 28, 2023

Повідомлялося, що Чехія не буде пускати на домашні змагання російських спортсменів.

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