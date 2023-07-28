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З Чехії депортували російську тенісистку, яка приїхала на турнір

Ім’я цієї тенісистки не повідомляється
Сьогодні 18:29 384 0
З Чехії депортували російську тенісистку, яка приїхала на турнір

Джерело - Чемпіон.

Російську тенісистку депортували з Чехії.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.

"Поліція Чехії під час перевірки громадянки росії в аеропорту наказала їй залишити країну. Вона вже виїхала з Чехії. За наявною інформацією, інші тенісистки з цих країн уже не приїдуть. Поліція діє відповідно до законів та постанови уряду", - йдеться у повідомленні.

Ім’я цієї тенісистки не повідомляється. З 31 липня до 5 серпня у Празі відбудеться турнір WTA.

Повідомлялося, що Чехія не буде пускати на домашні змагання російських спортсменів.

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