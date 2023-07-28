З Чехії депортували російську тенісистку, яка приїхала на турнір

Джерело - Чемпіон.
Російську тенісистку депортували з Чехії.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.
"Поліція Чехії під час перевірки громадянки росії в аеропорту наказала їй залишити країну. Вона вже виїхала з Чехії. За наявною інформацією, інші тенісистки з цих країн уже не приїдуть. Поліція діє відповідно до законів та постанови уряду", - йдеться у повідомленні.
Ім’я цієї тенісистки не повідомляється. З 31 липня до 5 серпня у Празі відбудеться турнір WTA.
Jak to bude s příjezdem tenistek 🇷🇺 a 🇧🇾?@PolicieCZ při kontrole ruské občanky na letišti zjistila důvody k ukončení přechodného pobytu. Ta už ČR opustila. Dle dostupných informací další tenistky z těchto zemí nepřicestují.— Ministerstvo vnitra (@vnitro) July 28, 2023
👍PČR koná v souladu se zákonem a usnesením vlády.
Повідомлялося, що Чехія не буде пускати на домашні змагання російських спортсменів.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!