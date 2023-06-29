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Чехія не буде пускати на домашні змагання російських спортсменів

Уряд Чехії заборонив участь у змаганнях російським спортсменам на території своєї країни
Сьогодні 17:50 457 0
Чехія не буде пускати на домашні змагання російських спортсменів
Фото: Getty Images

Джерело - Vlada České Republiky.

Уряд Чехії заборонив участь у спортивних змаганнях на чеській території окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють росію.

Про це повідомляє Vlada České Republiky.

"За пропозицією міністра освіти, молоді та спорту кабмін погодив заборону на участь окремих спортсменів і спортивних команд, які представляють Російську Федерацію, у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території Чеської Республіки та на заборону участі окремих спортсменів і спортивних команд, що представляють Чехію, у спортивних змаганнях і матчах, організованих на території РФ.

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Пропозиція надійшла з ініціативи спортивних спілок і була підтримана керівництвом Нацагенства спорту", – йдеться в повідомленні чеського уряду.

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