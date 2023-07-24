Ястремська програла росіянці на старті турніру WTA 250

Матч тривав 1 годину 5 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Даяна Ястремська (145) програла росіянці Міррі Андрєєвой (64) у першому колі турніру WTA 250 у Лозанні.

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 2:6.

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Ястремська жодного разу не подала навиліт, не допускала подвійних помилок та реалізувала 2 з 3 брейк-пойнти.

Ladies Open Lausanne - WTA 250

Лозанна, Швейцарія

Ґрунт

Призові - $259 303

Перше коло

Мірра Андрєєва (країна-терорист) - Даяна Ястремська (Україна) 6:0, 6:2

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