Ястремська програла росіянці на старті турніру WTA 250

Джерело - Чемпіон.
Даяна Ястремська (145) програла росіянці Міррі Андрєєвой (64) у першому колі турніру WTA 250 у Лозанні.
Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 0:6, 2:6.
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Ястремська жодного разу не подала навиліт, не допускала подвійних помилок та реалізувала 2 з 3 брейк-пойнти.
Ladies Open Lausanne - WTA 250
Лозанна, Швейцарія
Ґрунт
Призові - $259 303
Перше коло
Мірра Андрєєва (країна-терорист) - Даяна Ястремська (Україна) 6:0, 6:2
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