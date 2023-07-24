Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка продовжує займати 27 місце. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Покращилf свої результати й Марта Костюк, яка піднялася на одну позицію та стала 34-ю, що є для неї новим рекордом.

Найбільший прогрес у рейтингу показали - Катерина Байндл, яка завдяки фіналу турніру у Будапешті відіграла 23 позиції, та піднялася на 77-е місце. А також Дар'я Снігур - українка стала переможницею турніру ITF в іспанській Вікторії, що дозволило їй піднятися на 27 позицій.

Рейтинг WTA

(оновлено 24 липня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9315 2 (2) Арина Соболенко 8845 3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5465 4 (4) Джессіка Пегула (США) 5395 5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4865 6 (6) Он Жабер (Туніс) 4846 7 (7) Корі Гауфф (США) 3390 8 (8) Петра Квітова (Чехія) 3341 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3310 10 (10) Маркета Вондроушова 3106 27 (27) Еліна Світоліна (Україна) 1578 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1567 34 (35) Марта Костюк (Україна) 1300 46 (46) Леся Цуренко (Україна) 1122 77 (100) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 945 128 (155) Дар'я Снігур (Україна) 590 145 (149) Даяна Ястремська (Україна) 497 193 (189) Катеріна Завацька (Україна) 366 260 (294) Юлія Стародубцева (Україна) 275

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