Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 914 1
Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 11:13 165
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:50 312621 3
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 385
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 1040
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1839
Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані
Вчора 19:33 618
Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1
Вчора 17:56 862
Ткачук та Рижикова здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2024
Вчора 16:48 893
Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії
Вчора 15:08 1723 1
Прямі трансляції

Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 09:50 312621 3
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка продовжує займати 27 місце. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Покращилf свої результати й Марта Костюк, яка піднялася на одну позицію та стала 34-ю, що є для неї новим рекордом.

Найбільший прогрес у рейтингу показали -  Катерина Байндл, яка завдяки фіналу турніру у Будапешті відіграла 23 позиції, та піднялася на 77-е місце. А також Дар'я Снігур - українка стала переможницею турніру ITF в іспанській Вікторії, що дозволило їй піднятися на 27 позицій.

 Рейтинг WTA

(оновлено 24 липня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9315
2 (2) Арина Соболенко 8845
3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5465
4 (4) Джессіка Пегула (США) 5395
5 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4865
6 (6) Он Жабер (Туніс) 4846
7 (7) Корі Гауфф (США) 3390
8 (8) Петра Квітова (Чехія) 3341
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3310
10 (10) Маркета Вондроушова

3106
27 (27) Еліна Світоліна (Україна) 1578
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1567
34 (35) Марта Костюк (Україна) 1300
46 (46) Леся Цуренко (Україна) 1122
77 (100) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 945
128 (155) Дар'я Снігур (Україна)

590
145 (149) Даяна Ястремська (Україна) 497
193 (189) Катеріна Завацька (Україна) 366
260 (294) Юлія Стародубцева (Україна) 275

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 19026
ПСЖ встановив цінник на Мбаппе ПСЖ встановив цінник на Мбаппе 8301
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 9861
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного 2039
СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів СК Дніпро-1 - Панатінаїкос: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів 1943
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3445
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15949
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152399 7
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38505 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 41072
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49127 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 128701