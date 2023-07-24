Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка продовжує займати 27 місце. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
Покращилf свої результати й Марта Костюк, яка піднялася на одну позицію та стала 34-ю, що є для неї новим рекордом.
Найбільший прогрес у рейтингу показали - Катерина Байндл, яка завдяки фіналу турніру у Будапешті відіграла 23 позиції, та піднялася на 77-е місце. А також Дар'я Снігур - українка стала переможницею турніру ITF в іспанській Вікторії, що дозволило їй піднятися на 27 позицій.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|9315
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8845
|3 (3)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5465
|4 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5395
|5 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4865
|6 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4846
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3390
|8 (8)
|Петра Квітова (Чехія)
|3341
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3310
|10 (10)
|Маркета Вондроушова
|
3106
|27 (27)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1578
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1567
|34 (35)
|Марта Костюк (Україна)
|1300
|46 (46)
|Леся Цуренко (Україна)
|1122
|77 (100)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|945
|128 (155)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
590
|145 (149)
|Даяна Ястремська (Україна)
|497
|193 (189)
|Катеріна Завацька (Україна)
|366
|260 (294)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|275
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