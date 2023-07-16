Головне
Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи
Вчора 14:31 1082
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 02:06 837
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Вчора 23:27 2915
Петрук та Дорощук здобули срібло на молодіжному чемпіонаті Європи
Вчора 21:03 374
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Вчора 20:43 2544
Фельфнер виграв молодіжний чемпіонат Європи з метання спису
Вчора 18:22 605
Гравці Monte отримали дозвіл на виїзд з України для участі на міжнародному турнірі
Вчора 17:55 415
Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023
Вчора 17:38 1908
Арсенал оголосив про підписання Райса
Вчора 16:46 521
Жирона спробує підписати Довбика
Вчора 15:10 514
Прямі трансляції

Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023

Сербського тенісиста вважають фаворитом зустрічі
Сьогодні 02:06 837 0
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
#Алькарас, #Вімблдон, #Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 16 липня, іспанець Карлос Алькарас (1) зіграє проти серба Новака Джоковича (2) у фінальному матчі Вімблдона-2023.

Початок гри - о 16:00 за київським часом на Центральному корті.

Букмекери вважають фаворитом зустрічі Джоковича, який вигравав останні 4 Вімблдонських чемпіонати.

Коефіцієнти

  • Перемога Алькараса - 2.70
  • Перемога Джоковича - 1.57

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі Setantasports.com. 

Суперники вперше зійдуться на трав'яному покритті. Загалом Алькарас та Джокович зустрічалися 2 рази (двічі на ґрунті): у півфіналі Мастерса в Мадриді-2022 перемогу святкував на ту мить 19-річний Карлос (6:7, 7:5, 7:6), а у півфіналі Ролан Ґарроса-2023 сильнішим був 36-річний серб (6:3, 5:7, 6:1, 6:1), втім, на початку 3 сета іспанець зазнав ушкодження, що не дозволило йому продовжувати гру на належному рівні конкурентності.

Шлях Алькараса до фіналу: Ж. Шарді (6:0, 6:2, 7:5), А. Мюллер (6:4, 7:6, 6:3), Н. Харрі (6:3, 6:7, 6:3, 7:5), М. Берреттіні (3:6, 6:3, 6:3, 6:3), Г. Руне (7:6, 6:4, 6:4), Д. Мєдвєдєв (6:3, 6:3, 6:3).

Шлях Джоковича до фіналу: П. Качін (6:3, 6:3, 7:6), Дж. Томпсон (6:3, 7:6, 7:5), С. Ваврінка (6:3, 6:1, 7:6), Х. Гуркач (7:6, 7:6, 5:7, 6:4), А. Рубльов (4:6, 6:1, 6:4, 6:3), Я. Сіннер (6:3, 6:4, 7:6).

❗️Цікаво, що обидва тенісисти досі віддали своїм суперникам на турнірі загалом лише по 2 сети

Алькарас - Джокович: онлайн-трансляція фіналу Вімблдона - LIVE

Коментарі ()
Популярне зараз
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ 2544
Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023 Вондроушова - чемпіонка Вімблдона-2023 1908
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 2915
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6943
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12451
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 5361
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20723
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 212353 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 14860
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25998
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 59433
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 303696 6