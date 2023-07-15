Алькарас - Джокович: онлайн-трансляція фіналу Вімблдона - LIVE

Гра відбудеться в неділю, 16 липня

Джерело - Чемпіон.

Іспанець Карлос Алькарас (1) зіграє проти серба Новака Джоковича (2) у фінальному матчі Вімблдона-2023.

Матч відбудеться в неділю, 16 липня, на Центральному корті турніру. Початку матчу - о 16:00 за київським часом.

Гру покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Плеєр із трансляцією

Напередодні стало відомо, скільки заробила Еліна Світоліна за свій виступ на турнірі.

Нагадаємо, українка Людмила Кіченок виграла Вімблдон-2023 у міксті.

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