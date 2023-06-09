Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros

Найкращий удар турніру?

Джерело - Чемпіон.

В одному з розіграшів матчу 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції між Карлосом Алькарасом (1) та Новаком Джоковичем (3) відбулось шалене завершення.

За рахунку 15:0 на своїй подачі у 3-му геймі 2-го сету іспанський тенісист виконав приголомшливий дроп волей. Новак після цього у властивій собі манері поаплодував на 20 років молодшому супернику.

Відео

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Це друга зустріч між Алькарасом та Джоковичем. Торік у півфіналу Мастерса в Мадриді перемогу сенсаційно святкував Іспанець.

Нагадаємо, раніше на цьому турнірі Джокович написав на камері сепаратистську заяву, але Міжнародна федерація тенісу вирішила не карати його.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua