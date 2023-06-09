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Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros

Найкращий удар турніру?
Сьогодні 18:00 Андрій Дунець 595 0
Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros
#Roland Garros, #Алькарас, #Новак Джокович, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

В одному з розіграшів матчу 1/2 фіналу Відкритого чемпіонату Франції між Карлосом Алькарасом (1) та Новаком Джоковичем (3) відбулось шалене завершення.

За рахунку 15:0 на своїй подачі у 3-му геймі 2-го сету іспанський тенісист виконав приголомшливий дроп волей. Новак після цього у властивій собі манері поаплодував на 20 років молодшому супернику.

Відео

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Це друга зустріч між Алькарасом та Джоковичем. Торік у півфіналу Мастерса в Мадриді перемогу сенсаційно святкував Іспанець.

Нагадаємо, раніше на цьому турнірі Джокович написав на камері сепаратистську заяву, але Міжнародна федерація тенісу вирішила не карати його.

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