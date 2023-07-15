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Вондроушова - Жабер: огляд фіналу Вімблдона

24-річна Вондроушова вперше виграла титул Grand Slam
Вчора 22:21 293 0
Вондроушова - Жабер: огляд фіналу Вімблдона
#Вондроушова, #Жабер

Джерело - Чемпіон.

Онс Жабер (6) з Тунісу зазнала поразки від чешки Маркети Вондроушової (42) у фіналі Вімблдона-2023.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Фінал, 15 липня

Маркета Вондроушова (Чехія) - Онс Жабер (Туніс) 6:4, 6:4

24-річна Вондроушова вперше виграла титул Grand Slam

На шляху до фіналу чешка перемогла американку Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероніку Кудерметову (6:3, 6:3), хорватку Донну Векич (6:1, 7:5), чешку Маріє Боузкову (2:6, 6:4, 6:3), американку Джессіка Пегулу (6:4, 2:6, 6:4) та українку Еліну Світоліну (6:3, 6:3).

Нагадаємо, Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті.

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