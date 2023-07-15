Головне
Кохан з особистим рекордом сезону виграв молодіжний чемпіонат Європи
Сьогодні 14:31 607
Фельфнер виграв молодіжний чемпіонат Європи з метання спису
Сьогодні 18:22 119
Вондроушова - чемпіона Вімблдона-2023
Сьогодні 17:38 650
Арсенал оголосив про підписання Райса
Сьогодні 16:46 322
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Сьогодні 15:53 882
Жирона спробує підписати Довбика
Сьогодні 15:10 344
УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру
Сьогодні 14:10 430
Ексгравець Шахтаря перебрався у чемпіонат Португалії
Сьогодні 13:08 402
Алькарас - Джокович: прогноз букмекерів на фінал Вімблдона-2023
Сьогодні 12:33 399
Байло та Болюх зупинилися за крок від медалей чемпіонату світу
Сьогодні 08:22 442
Прямі трансляції

Вондроушова - чемпіона Вімблдона-2023

Сьогодні 17:38 650 0
Вондроушова - чемпіона Вімблдона-2023

Джерело - Чемпіон.

Онс Жабер (6) з Тунісу зазнала поразки від чешки Маркети Вондроушової (42) у фіналі Вімблдона-2023.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Фінал, 15 липня

Маркета Вондроушова (Чехія) - Онс Жабер (Туніс) 6:4, 6:4

Нагадаємо, Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті.

На шляху до фіналу чешка перемогла американку Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероніку Кудерметову (6:3, 6:3), хорватку Донну Векич (6:1, 7:5), чешку Маріє Боузкову (2:6, 6:4, 6:3), американку Джессіка Пегулу (6:4, 2:6, 6:4) та українку Еліну Світоліну (6:3, 6:3).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 12233
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 2443
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 6831
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023 1260
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань 2753
Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч Динамо - Аріс - онлайн-трансляція LIVE - Контрольний матч 1101
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37439 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 79394 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16633 3
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 25993
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115226
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26644