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Алькарас - Джокович: де дивитися онлайн фінал Вімблдона-2023

Сьогодні 13:10 248 0
Алькарас - Джокович: де дивитися онлайн фінал Вімблдона-2023
#Алькарас, #Вімблдон, #Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 16 липня, іспанець Карлос Алькарас (1) зіграє проти серба Новака Джоковича (2) у фінальному матчі Вімблдона-2023. 

Поєдинок покаже один із телеканалів Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Початок матчу - о 16:00 за київським часом на Центральному корті.

Плеєр із трансляцією

Напередодні стало відомо, скільки заробила Еліна Світоліна за свій виступ на турнірі.

Нагадаємо, українка Людмила Кіченок виграла Вімблдон-2023 у міксті.

Центральний корт Вімблдона влаштував українській тенісистці стоячу овацію після її слів про Україну - ВІДЕО

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