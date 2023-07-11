WTA відреагувала на відмову українських тенісисток тиснути руки росіянкам та білорускам

Жіноча тенісна організація (WTA) опублікувала офіційну заяву з приводу відмови українських спортсменів тиснути руку представникам росії та білорусі.

"Після прикрих обставин і непорозумінь у матчі на Вімблдоні (разом з іншими матчами за останні кілька тижнів), WTA хотіла б надати ясність щодо післяматчевих рукостискань.

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У зв’язку з ганебною війною, яка триває, WTA поважає позицію українських спортсменів щодо відмови від традиції рукостискання з суперницями (з росії та білорусі) наприкінці матчу, оскільки це особисте рішення. У нас одні з найкращих у світі вболівальників, ми вдячні за їхню пристрасть і відданість, а також дякуємо їм за розуміння та повагу до спортсменів", – йдеться у заяві WTA.