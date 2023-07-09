За вихід у півфінал Вімблдона-2023 Світоліна зіграє зі Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна у чвертьфіналу Вімблдона-2023 зіграє з першою ракеткою світу, полячкою Ігою Швьонтек.

Матч заплановано на вівторок, 11 червня. Час і корт визначаться увечері напередодні гри.

Раніше тенісистки зустрічалися лише одного разу - у 2021 році у чвертьфіналі турніру в Римі українка поступилася - 6:2, 7:5.

Світоліна за вихід до 1/4 фіналу у надважкому матчі здолала білоруску Азаренка (2:6, 6:4, 7:6 (9)), а Швьонтек у трьох сетах перемогла швейцарку Бенчич (6:7 (4), 7:6 (2), 6:3).