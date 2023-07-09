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Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона

Українка програла перший сет, але змогла відігратися і вийти в наступне коло турніру
Сьогодні 22:40 467 2
Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона
Фото: Getty Images
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Вікторія Азаренка

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) здобула перемогу над Вікторією Азаренка з білорусі (20) у 1/8 фіналу Вімблдона-2023.

Матч тривав 2 години 46 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6(9):6(11).

Українка 8 разів подала навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала 3 з 9 брейкпойнтів.

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1/8 фіналу, 09 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Азаренко (білорусь) 2:6, 6:4, 6(9):7(11)

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін -  7:6(3), 6:2.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.

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