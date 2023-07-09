Світоліна здобула вольову перемогу над Азаренка в 1/8 фіналу Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (76) здобула перемогу над Вікторією Азаренка з білорусі (20) у 1/8 фіналу Вімблдона-2023.
Матч тривав 2 години 46 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6(9):6(11).
Українка 8 разів подала навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки та реалізувала 3 з 9 брейкпойнтів.
Еліна Світоліна (Україна) - Вікторія Азаренко (білорусь) 2:6, 6:4, 6(9):7(11)
У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьому - американку Софію Кенін - 7:6(3), 6:2.
У чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з першою ракеткою світу Ігою Свьонтек.
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