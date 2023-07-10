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Світоліна: Це другий найщасливіший момент у моєму житті після народження доньки

Еліна Світоліна прокоментувала перемогу над Вікторією Азаренко
Сьогодні 08:25 655 0
Світоліна: Це другий найщасливіший момент у моєму житті після народження доньки
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) здобула неймовірну перемогу над білорускою Вікторією Азаренко (20) в 1/8 фіналу Вімблдона.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Це другий найщасливіший момент у моєму житті після народження доньки.

Це був дуже складний матч для мене. Коли я програвала 0-2 у другому сеті, я чула, як ви за мене вболіваєте, що мені майже захотілося розплакатися. Мені дійсно було дуже складно, я поступалася 0-2, не грала у свій найкращий теніс. І я дійсно хотіла перемогти. Але очко за очком я намагалася боротися, знайти шлях до перемоги, і ви дали мені стільки сил. Це насправді неймовірно", - відзначила Світоліна.

Раніше визначилась наступна суперниця Світоліної.

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