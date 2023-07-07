Світоліна в 4 колі Вімблдона-2023 зіграє проти білоруски Азаренка, в українки - нуль перемого в очних зустрічах

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (76) за вихід у чвертьфінал Вімблдона-2023 зіграє з експершою ракеткою світу, представницею білорусі Вікторією Азаренка (20).
Матч заплановано на неділю, 9 липня на одному з головних кортів турніру.
Світоліна жодного разу не перемагала Азаренку - 0:5. Востаннє тенісистки зустрічалися в 2022 році на Australian Open - білоруска перемогла в двох сетах (6:0, 6:2).
У третьому колі українка без проблем розібралася з американкою Софією Кенін (7:6 (3), 6:2), а Азаренка в двох сетах не відчула опору з боку Дар'ї Касаткіної (6:2, 6:4).
Також у четверте коло пробилася Леся Цуренко, де зіграє з Джессікою Пегулою. Марта Костюк поєдинок третього кола зіграє 8 червня проти американки Медісон Кіз.