Світоліна в 4 колі Вімблдона-2023 зіграє проти білоруски Азаренка, в українки - нуль перемого в очних зустрічах

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) за вихід у чвертьфінал Вімблдона-2023 зіграє з експершою ракеткою світу, представницею білорусі Вікторією Азаренка (20).

Матч заплановано на неділю, 9 липня на одному з головних кортів турніру.

Світоліна жодного разу не перемагала Азаренку - 0:5. Востаннє тенісистки зустрічалися в 2022 році на Australian Open - білоруска перемогла в двох сетах (6:0, 6:2).

У третьому колі українка без проблем розібралася з американкою Софією Кенін (7:6 (3), 6:2), а Азаренка в двох сетах не відчула опору з боку Дар'ї Касаткіної (6:2, 6:4).

Також у четверте коло пробилася Леся Цуренко, де зіграє з Джессікою Пегулою. Марта Костюк поєдинок третього кола зіграє 8 червня проти американки Медісон Кіз.