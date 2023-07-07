Світоліна переграла Кенін у третьому колі Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (76) обіграла американку Софію Кенін (128) у третьому колі Вімблдона-2023.
Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 7:6 (3), 6:2.
Світоліна 6 разів подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.
У наступному колі Світоліна зіграє проти Вікторії Азаренко (19).
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Третє коло, 07 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Софія Кенін (США) 7:6 (3), 6:2
Нагадаємо, у першому колі Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а в другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1).