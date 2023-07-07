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Світоліна переграла Кенін у третьому колі Вімблдона

Українка вийшла в 1/8 фіналу
Сьогодні 21:54 864 0
Світоліна переграла Кенін у третьому колі Вімблдона
#Еліна Світоліна, #Софія Кенін

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) обіграла американку Софію Кенін (128) у третьому колі Вімблдона-2023. 

Матч тривав 1 годину 34 хвилини та завершився з рахунком 7:6 (3), 6:2.

Світоліна 6 разів подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.

У наступному колі Світоліна зіграє проти Вікторії Азаренко (19).

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Третє коло, 07 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Софія Кенін (США) 7:6 (3), 6:2

Нагадаємо, у першому колі Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а в другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1).

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