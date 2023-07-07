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Визначилася суперниця Костюк у третьому колі Вімблдона

Сьогодні 14:35 523 0
Визначилася суперниця Костюк у третьому колі Вімблдона
#Марта Костюк, #Медісон Кіз

Джерело - Чемпіон.

Американка Медісон Кіз (18) переграла швейцарку Вікторія Голубич (139) у другому колі Вімблдона-2023. 

Матч тривав 1 годину 21 хвилину. Кіз зробила 6 ейсів, припустилася 3 подвійних помилок та використала 3 із 6 брейк-пойнтів.

У наступному колі турніру Медісон Кіз зіграє з українкою Мартою Костюк, яка раніше переграла іспанку Паулу Бадосу.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Друге коло, 7 липня

Медісон Кіз (США) - Вікторія Голубич (Швейцарія) 7:5, 6:3

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