Цуренко перемогла Сінякову на шляху до 3-го кола Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Леся Цуренко (60) виявилася сильнішою за Катеріну Сінякову (32) з Чехії у межах другого кола Вімблдона.
Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Друге коло, 06 липня
Леся Цуренко (Україна) - Катеріна Сінякова (Чехія) 6:4, 6:1
Українка зіграє в наступному раунді турніру з переможницею пари Аліша Паркс (51) - Ана Богдан (57).
У першому колі Цуренко перемогла американку Клер Лю.
Напередодні Світоліна переграла Мертенс у 2 колі Вімблдона.
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