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Цуренко перемогла Сінякову на шляху до 3-го кола Вімблдона

Матч завершився у двох сетах
Сьогодні 14:48 768 0
Цуренко перемогла Сінякову на шляху до 3-го кола Вімблдона
Фото: Getty Images
#Катержина Сінякова, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Леся Цуренко (60) виявилася сильнішою за Катеріну Сінякову (32) з Чехії у межах другого кола Вімблдона.

Матч тривав 1 годину 26 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:1.

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Друге коло, 06 липня

Леся Цуренко (Україна) - Катеріна Сінякова (Чехія) 6:4, 6:1

Українка зіграє в наступному раунді турніру з переможницею пари Аліша Паркс (51) - Ана Богдан (57).

У першому колі Цуренко перемогла американку Клер Лю.

Напередодні Світоліна переграла Мертенс у 2 колі Вімблдона.

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