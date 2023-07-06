Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 липня, українка Еліна Світоліна (76) здолала бельгійку Елізе Мертенс (28) у 2-му колі Wimbledon-2023.
Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 1:6, 6:1.
Світоліна тричі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 4 з 5 брейкпойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Друге коло, 06 липня
Еліна Світоліна (Україна) - Елізе Мертенс (Бельгія) 6:1, 1:6, 6:1
У третьому колі Світоліна зустрінеться з 128-ою ракеткою світу Софією Кенін.
На старті Вімблдона-2023 Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3.
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