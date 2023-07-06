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Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона

Матч тривав 1 годину 22 хвилини
Сьогодні 14:37 146 0
Світоліна переграла Мертенс у другому колі Вімблдона
Фото: Getty Images
#Кенін, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 липня, українка Еліна Світоліна (76) здолала бельгійку Елізе Мертенс (28) у 2-му колі Wimbledon-2023.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 1:6, 6:1.

Світоліна тричі подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку і реалізувала 4 з 5 брейкпойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Друге коло, 06 липня

Еліна Світоліна (Україна) - Елізе Мертенс (Бельгія) 6:1, 1:6, 6:1

У третьому колі Світоліна зустрінеться з 128-ою ракеткою світу Софією Кенін.

На старті Вімблдона-2023 Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3.

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