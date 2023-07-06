Калініна в двох сетах здолала Бузас Манейро в 1 колі Вімблдона

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна здобула перемогу над Джессікою Бузас Манейро в межах 1-го кола Вімблдона.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Українка подала навиліт двічі, допустила одну помилку та реалізувала 5 з 9 брейкпойнтів.

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Трава

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Перше коло, 06 липня

Ангеліна Калініна (Україна) - Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 6:4, 6:3

У другому колі Калініна зіграє з переможницею пари Анна Бондар (110) - Б'янка Андреєску (50).

Напередодні свої матчі в другому колі провели Леся Цуренко та Еліна Світоліна. Цуренко виявилася сильнішою за Сінякову, а Світоліна здолала бельгійку Мертенс.

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