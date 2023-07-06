6 липня на Вімблдоні зіграють три українки: розклад матчів Світоліної, Калініної та Цуренко

Перед українськими вболівальниками постане складний вибір, адже всі наші тенісистки гратимуть у приблизно один час

Джерело - Чемпіон.

У четвертий день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні вийдуть відразу три представниці України: Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Остання гратиме ще поєдинок першого кола, тоді як інші дві наші тенісистки проводитимуть свої поєдинки другого раунду. Така різниця зумовлена серйозними корективами у розкладі, що вніс дощ, який лив протягом майже всього вівторка й на початку середи.

Розклад виступу українок на Wimbledon 6 липня

13:00. Еліна Світоліна (76) - Елізе Мертенс (28) - Корт №2, перший запуск.

13:00. Леся Цуренко (60) - Катержина Синякова (32, Чехія) - Корт №11, перший запуск.

13:00. Ангеліна Калініна (26) - Джессіка Бузас Манейро (167, Іспанія) - Корт №17, перший запуск.

Нагадаємо, 5 липня на Вімблдоні зіграла одна українка. Українка Марта Костюк (36) у першому колі перемогла Марію Саккарі (8) з з рахунком 0:6, 7:5, 6:2.

В наступному раунді Марта зіграє проти ексдругої ракетки світу Паули Бадоси (35) з Іспанії.

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