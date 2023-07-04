Бельгійці дають більше шансів

Джерело - Чемпіон.

У середу, 5 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28) у 2-му колі Wimbledon-2023.

Орієнтовний час початку матчу стане відомий пізніше. Букмекери вважають Мертенс невеличкою фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 2.27

Перемога Мертенс - 1.73

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Нагадаємо, суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Мертенс провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги бельгійки.

У першому колі Вімблдона-2023 Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - словачку Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).

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