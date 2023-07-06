Джерело - Чемпіон.
У четвер, 6 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28) у 2-му колі Wimbledon-2023.
Орієнтовний час початку матчу - 13:00 за київським часом.
Букмекери вважають Мертенс невеличкою фавориткою зустрічі.
Коефіцієнти
- Перемога Світоліної - 2.27
- Перемога Мертенс - 1.73
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Нагадаємо, суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Мертенс провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги бельгійки.
У першому колі Вімблдона-2023 Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - словачку Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).
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