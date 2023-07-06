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Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023

Бельгійці дають більше шансів
Сьогодні 03:39 1010 0
Світоліна - Мертенс: прогноз букмекерів на матч другого кола Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна, #Елісе Мертенс

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 6 липня, українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28) у 2-му колі Wimbledon-2023.

Орієнтовний час початку матчу - 13:00 за київським часом.

Букмекери вважають Мертенс невеличкою фавориткою зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 2.27
  • Перемога Мертенс - 1.73

Дивіться пряму трансляцію телеканалі Setanta Sports та ОТТ-платформі Setantasports.com. 

Нагадаємо, суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Мертенс провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги бельгійки.

У першому колі Вімблдона-2023 Світоліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - словачку Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).

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