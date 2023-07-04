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5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко

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5 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Костюк, Світоліної, Калініної та Цуренко
#Ангеліна Калініна, #Вімблдон, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

У третій день Вімблдона-2023 на корти Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні повинні вийти відразу чотири представниці України: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.

Останні дві мали зіграти свої матчі ще 4 липня, але через дощ більшість поєдинків не була дограна, а чимало навіть не розпочались.

Розклад виступу українок на Wimbledon 5 липня

13:00. Марія Саккарі (8, Греція) - Марта Костюк (36) - Корт №2, перший запуск.

18:00*. Ангеліна Калініна (26) - Джессіка Бузас Манейро (167, Іспанія) - Корт №16, четвертий запуск.

20:00*. Леся Цуренко (60) - Катержина Синякова (32, Чехія) - Корт №11, п'ятий запуск.

Не раніше 19:00*. Еліна Світоліна (76) - Елізе Мертенс (28) - Корт поки не призначено (ймовірно, матч перенесуть на четвер).

* - час орієнтовний, у залежності від перебігу попередніх матчів.

Нагадаємо, 3 липня на Вімблдоні зіграли три українки. Еліна Світоліна та Леся Цуренко здолали відповідно Вінус Вільямс (6:4, 6:3) та Клер Лю (6:3, 3:6, 6:4), а Катерина Байндль поступилась Лейлі Фернандес (4:6, 6:4, 4:6).

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