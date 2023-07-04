Світоліна: Дуже багато людей на Вімблдоні висловили підтримку мені та українцям

Джерело - tribuna.com.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) відчуває підтримку на Вімблдоні.
Про це розповіла сам українська тенісистка.
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"Я відчуваю підтримку, дуже багато підтримки від англійців. Дуже багато людей висловили підтримку мені та українцям.
Крім того, я не знаю з чим порівняти, тому що я не грала тут минулого року, тому не можу сказати більше", - сказала Світоліна.
Нагадаємо, у першому колі Світоліна здолала Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).