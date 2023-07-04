Світоліна: Дуже багато людей на Вімблдоні висловили підтримку мені та українцям

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) відчуває підтримку на Вімблдоні.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

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"Я відчуваю підтримку, дуже багато підтримки від англійців. Дуже багато людей висловили підтримку мені та українцям.

Крім того, я не знаю з чим порівняти, тому що я не грала тут минулого року, тому не можу сказати більше", - сказала Світоліна.