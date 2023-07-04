Вільямс: Вбивче почала матч зі Світоліною, але потім трава вбила мене

Вінус Вільямс прокоментувала поразку на старті Вімблдона

Джерело - пресконференція Вінус Вільямс.

Трава вбила Вінус Вільямс у стартовому матчі Вімблдона проти Еліни Світоліною.

Про це американка розповіла після поразки українській тенісистці.

"Не впевнена, що я зробила. Маю це дослідити. Сьогодні вже пізно. Але це було досить боляче. Трава за своєю природою слизька. Ти в якийсь момент просто впадеш. Мені просто не пощастило. Чудово почала матч, прямо вбивче, але потім трава вбила мене.

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Так, зараз не весело. Відчувала, що перебуваю в чудовій формі, коли їхала на цей турнір, відчувала це протягом матчу. Зараз перебуваю в дуже шоковому стані. Але це спорт. Я продовжую добре бити по мʼячу. Сподіваюся, зможу зрозуміти, що зі мною відбувається та рухатимуся вперед", - сказала Вільямс

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