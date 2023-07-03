Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023

Еліні протистоятиме вища в рейтингу тенісистка

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28) у матчі другого раунду Вімблдонського чемпіонату.

Матч відбудеться у середу, 5 липня. Приблизний час, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Мертенс провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги бельгійки.

У першому колі Світоліна здолала Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).

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