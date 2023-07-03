Головне
Ван Леувен - головний тренер Шахтаря
Вчора 13:17 1043
4 липня на Вімблдоні зіграють дві українки: розклад матчів Костюк та Калініної
Вчора 23:36 177
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
Вчора 23:02 490
Світоліна переграла Вільямс на старті Вімблдона
Вчора 21:18 1312 1
Танковський перейшов у Полісся
Вчора 21:13 231
Ван Леувен назвав свій тренерський штаб
Вчора 20:52 515
Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду
Вчора 20:31 2937
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона
Вчора 19:36 9279
Цуренко з перемоги стартувала на Вімблдоні
Вчора 19:13 738
Світоліна - Вільямс: де дивитися матч першого кола Вімблдона-2023
Вчора 17:40 2327
Прямі трансляції

Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023

Еліні протистоятиме вища в рейтингу тенісистка
Вчора 23:02 490 0
Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Вімблдона-2023
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (28) у матчі другого раунду Вімблдонського чемпіонату.

Матч відбудеться у середу, 5 липня. Приблизний час, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.

Суперниці вперше зустрінуться на трав'яному покритті. Загалом Світоліна та Мертенс провели між собою 5 поєдинків: 3 перемоги Еліни та 2 звитяги бельгійки.

У першому колі Світоліна здолала Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, а Мертенс - Вікторію Грунчакову (7:6(2), 6:2).

Вільямс упала біля сітки під час матчу зі Світоліною на Вімблдоні: відео моторошного епізоду

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції Рейтинг WTA: Світоліна, Костюк та Цуренко втратили позиції 303332 3
Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу Рейтинг ATP: Алькарас - перша ракетка світу 59456
Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола Вімблдона 9279
Вімблдон-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір Вімблдон-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір 3587 5
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні 7766 1
Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21 5669
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 40123
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31392
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151468 7
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 21850
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 26261
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7334 2