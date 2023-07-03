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Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні

Найпрестижніший трав'яний турнір стартує в понеділок
Сьогодні 08:44 7011 1
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Із 3 по 16 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні пройде головне трав'яне змагання тенісу — Вімблдонський чемпіонат. В Україні турнір, як і попередніми роками, транслюватиме телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Відповідний анонс телекомпанія опублікувала у своїх соцмережах.

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Допис, поширений Setanta Sports Ukraine (@setantasportsua)

Нагадаємо, 30 червня відбулось жеребкування основної сітки Вімблдона в жіночому одиночному розряді, де, зокрема, Еліна Світоліна в першому ж колі зустрінеться з іменитою експершою ракеткою світу.

До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

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