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Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону

Сьогодні 12:53 465 3
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки дізналися суперниць в першому колі турніру серії Grand Slam - Вімблдону-2023.

Еліна Світоліна (75) зіграє проти 43-річної американки Вінус Вільямс (554).

Ангеліна Калініна (26) зустрінеться з іспанкою Джессікою Боусас Манейро (167).

Марта Костюк (35) проведе матч проти представниці Греції Марії Саккарі (8).

Леся Цуренко (56) зіграє проти американки Клер Лю (95).

Катерина Байндль (86) зустрінеться з Лейлою Фернандес (96) із Канади.

Турнір відбудеться з 3 до 16 липня.

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