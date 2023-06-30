Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки дізналися суперниць в першому колі турніру серії Grand Slam - Вімблдону-2023.
Еліна Світоліна (75) зіграє проти 43-річної американки Вінус Вільямс (554).
Ангеліна Калініна (26) зустрінеться з іспанкою Джессікою Боусас Манейро (167).
Марта Костюк (35) проведе матч проти представниці Греції Марії Саккарі (8).
Леся Цуренко (56) зіграє проти американки Клер Лю (95).
Катерина Байндль (86) зустрінеться з Лейлою Фернандес (96) із Канади.
Турнір відбудеться з 3 до 16 липня.
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