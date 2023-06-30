Головне
Україна зберегла третю сходинку в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 21:47 1064
17 років тому збірна України зіграла в 1/4 фіналу ЧС-2006: де зараз головні герої тієї команди
Вчора 23:58 869
В екстренера збірної України виявили рак
Вчора 23:09 1274
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Вчора 22:15 15911
Європейські ігри-2023: медальний залік
Вчора 22:02 69350
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до фіналу Європейських ігор
Вчора 18:03 2155
Хижняк впевнено вийшов до фіналу Європейських ігор-2023
Вчора 16:51 3508
Мельник завоював медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Вчора 16:22 810
Судаков - найкращий молодий гравець минулого сезону УПЛ
Вчора 14:54 594
Бриков гарантував собі медаль Європейських ігор у кікбоксингу
Вчора 13:58 470
Прямі трансляції

Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні

Найпрестижніший трав'яний турнір стартує в понеділок
Вчора 23:38 1732 0
Стало відомо, хто транслюватиме Вімблдон-2023 в Україні
#Вімблдон, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Із 3 по 16 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні пройде головне трав'яне змагання тенісу — Вімблдонський чемпіонат. В Україні турнір, як і попередніми роками, транслюватиме телеканал Setanta Sports та ОТТ-платформа Setantasports.com.

Відповідний анонс телекомпанія опублікувала у своїх соцмережах.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Setanta Sports Ukraine (@setantasportsua)

Нагадаємо, 30 червня відбулось жеребкування основної сітки Вімблдона в жіночому одиночному розряді, де, зокрема, Еліна Світоліна в першому ж колі зустрінеться з іменитою експершою ракеткою світу.

До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону Світоліна зіграє проти Вільямс: результати жеребкування Вімблдону 4019 3
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 15911
Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу Українська мама Тайсона. Як українка виховала легенду боксу 96113 2
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 69350
Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 Франція U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/4 фіналу Євро-2023 4674
Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 Франція - Україна: де дивитися матч 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 4998
Рекомендуємо
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8459
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15422
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 124051
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 86562 4
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36743
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 211238 1