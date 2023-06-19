19 червня Світоліна та Калініна зіграють матчі першого кола в Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.

19 червня в Бірмінгемі стартує основна сітка Rothesay Classic - WTA 250, до якої потрапили 3 представниці України.

У перший змагальний день на трав'яні корти Бірмінгема вийдуть Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна.

Розклад матчів українських тенісисток 19 червня

16:00*. Еліна Світліна (73) - Лінда Фругвіртова (57, Чехія) - центральний корт Енн Джонс, третій запуск, після гри Лінетт - Паоліні;

16:00*. Англені Калініна (25) - Аліша Паркс (51, США) - корт №1, після матчу Боузкова - Пера.

* - орієнтовний час, у залежності від перебігу попередніх зустрічей.

Марта Костюк гру першого кола проти росіянки Анни Павлової зіграє у вівторок, 20 червня. Даяна Ястремська не змогла подолати кваліфікацію, у фіналі українка поступилася чешці Мартінцовій (6:3, 7:6 (2).

Нагадаємо, в новленому рейтингу WTA - Марта Костюк піднялася не рекордну позицію - 34. Ангеліна Каліна втратила одне місце, зараз українка - 26. Еіна Світоліна зберегла попередній рейтинг - 73.